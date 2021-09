Il Napoli vince ancora e vola al primo posto, inseguono Inter e Milan: la classifica

Non si ferma il Napoli di Spalletti, che sbanca anche la Dacia Arena di Udine con un netto 4-0 e vola in solitaria al primo posto a punteggio pieno. Restano vicine le milanesi: sia Inter che Milan si trovano seconde a 10 punti in classifica, a sole due lunghezze di distanza dalla capolista. Subito dopo la Roma, reduce dalla sconfitta di Verona e ferma a 9 punti insieme alla Fiorentina.

Ma la Serie A non si ferma, e domani si torna già in campo: l’Inter è attesa proprio a Firenze, il Napoli giocherà contro la Sampdoria, mentre il Milan se la vedrà mercoledì sera a San Siro contro il neo promosso Venezia.