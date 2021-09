Il report dell’allenamento di oggi: presenti anche Maldini e Massara

Come riportato sul sito ufficiale del Milan i rossoneri si sono ritrovati già quest’oggi per preparare al meglio la sfida di Champions contro l’Atletico Madrid.

IL COMUNICATO

“Consueto lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri pomeriggio; in campo, sul centrale, gli altri componenti della rosa che hanno iniziato il riscaldamento con una serie di torelli a tema prima di iniziare una partita di allenamento a ranghi misti con la formazione Primavera, disputata su metà campo.”

“Il programma di domani prevede un allenamento pomeridiano, in precedenza alle ore 12.00 è prevista la conferenza stampa di Mister Pioli insieme a Brahim Díaz”