Importanti novità sul nuovo San Siro: la situazione

Un tema che interessa fortemente il Milan ma anche i suoi tifosi è la situazione sul futuro di San Siro. Ormai da tempo la decisione è stata quella di costruire una nuova struttura, moderna , accattivante ma senza distruggere l’immagine del Meazza.

Christopher Lee, numero uno di una delle società che ha presentato il progetto del nuovo San Siro ha rilasciato questa dichiarazione alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole: “Noi crediamo che un progetto ben riuscito debba rispettare la tradizione e l’anima di ogni luogo. Questo vale ancora di più a Milano, in Italia. E allora abbiamo pensato di citare luoghi iconici della città, perché fosse davvero uno stadio ‘Milanese’. Volevamo che fosse subito riconoscibile e che diventasse attraente anche per chi vive qui. Nella nostra idea lo stadio sportivo è importante, ma è parte di un progetto molto più ambizioso. Il nuovo San Siro, nelle nostre idee, sarà un nuovo distretto. Sarà un luogo da frequentare tutto il giorno per tutta la settimana”.

Si dovrà aspettare ancora un po’, ma il nuovo stadio sta prendendo sempre più forma.