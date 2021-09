In attacco torna Ibrahimovic, ma non dal primo minuto

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è soffermata sul ritorno, in campo, di Zlatan Ibrahimovic. Il pilastro dello spogliatoio rossonero, dopo centovisei giorni, tornerà a correre sul prato di San Siro.

L’attaccante si allena da mesi, ma ancora la sua condizione fisica non è la migliore e, per questo motivo, Pioli ha deciso di affidarsi inizialmente ad Ante Rebic. Nonostante la sua voglia e determinazione, Ibrahimovic verrà schierato a gara in corso, per ricominciare a mettere minuti nelle gambe e non correre inutili rischi.