Infortunio Ibrahimovic: novità sul suo rientro

Zlatan Ibrahimovic non è ancora tornato a lavorare in gruppo e sembra che il suo rientro non sia così imminente.

Il fastidio al tendine d’Achille ancora non è sparito e con ogni probabilità lo svedese tornerà a disposizione solo dopo la sosta per le nazionali di ottobre.

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che quelle due settimane di pausa serviranno a Ibra per recuperare pienamente dal suo problema.

Dopo la sosta, i rossoneri giocheranno contro il Verona e potrebbe essere proprio quella la partita del suo ritorno in campo, quantomeno per uno spezzone di gara.