Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Mattia De Sciglio, terzino della Juventus ed ex Milan, rischia di non fare parte della lista dei convocati per la partita di domenica sera.

Il giocatore ha infatti accusato un fastidio al flessore della coscia. Nei prossimi giorni verrà monitorato prima di prendere una decisione definitiva.