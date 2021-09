È una partita infuocata quella che si sta giocando all’Allianz Stadium, ma non solo dal punto di vista del gioco, bensì anche dal punto di vista degli animi. Nel giro di pochi minuti, infatti, ci sono stati due battibecchi in campo: uno ha visto protagonisti Tonali e Dybala, in seguito all’infortunio dell’attaccante bianconero, che è rimasto sdraiato a terra, mentre l’altro Bonucci e Rebic.

