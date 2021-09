Kalulu: “Quest’anno sento che siamo più forti”

Pierre Kalulu, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha commentato la grande reazione del Milan nel match di questa sera. Le sue parole:

Sull’occasione nel finale: “Il portiere ha fatto una grande parata, ho visto che l’azione è arrivata velocemente: quando è così devo arrivare forte perché il mister dice così. Potevo fare meglio, ma va bene anche così”.

Sui sogni della squadra: “In questa stagione sento che siamo più forti, tutti sono pronti ad entrare in ogni momento. Tutti i giocatori del Milan vogliono essere sempre titolari, siamo concentrati per fare una grande stagione. Oggi ci abbiamo provato, non abbiamo iniziato molto bene ma siamo riusciti a conquistare un punto”.