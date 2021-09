Rinnovo in salita, il PSG fa sul serio: pronto un contratto da 9 milioni

Dopo aver preso Donnarumma a parametro zero, il PSG ci prova per un altro giocatore del Milan in scadenza.

9 milioni per Kessié

Sempre lontano l’accordo tra Milan e Franck Kessié per il rinnovo di contratto.

Il calciatore ivoriano è stato messo nel mirino da diversi club di livello internazionale pronti ad offrirgli quanto, se non di più, il giocatore chieda ai rossoneri.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb in particolare ci sarebbe lo spettro del PSG che aleggia sopra la testa del Milan.

Infatti ci sarebbe stato un contatto tra Maldini e Leonardo che, sta sondando il terreno per il giocatore per gennaio evitando così al Milan il rischio di perderlo a parametro zero.

Per Kessié sarebbe pronto un contratto da 9 milioni di euro a stagione, cifra davvero molto appetibile e molto lontana dalle possibilità economiche dei rossoneri.

La telenovela continua.