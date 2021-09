Kessié verso il recupero: spunta la data del possibile rientro

In attesa di capire quale sarà il futuro di Franck Kessié, il centrocampista nel frattempo si prepara per tornare in campo con la maglia del Milan.

Pioli spera di recuperare il prima possibile uno dei suoi pilastri del centrocampo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la prossima settimana il centrocampista ivoriano tornerà ad allenarsi con il gruppo.

Dunque, la possibilità di rivederlo, almeno tra i convocati, nella sfida contro la Lazio domenica 12 settembre aumentano