Il quotidiano è sicuro: presto si decide per il rinnovo di Kjaer

Per il Corriere dello Sport è solo questione di tempo per concludere il rinnovo di contratto di Kjaer. Le parti sono vicine.

Sia perché il Milan non vuole privarsi di un perno difensivo, sia perché lo stesso Kjaer non ha mai manifestato voglia di andar via.

Il rinnovo si può chiudere con un accordo da 3,5 milioni a stagione, cifra ritenuta adatta e consona dai rossoneri dato il valore del giocatore e la sua importanza nello spogliatoio.

Non c’è ancora la fumata bianca, ma potrebbe arrivare presto.