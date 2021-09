Krunic infortunato contro la Francia: ecco le sue condizioni

Rade Krunic ha destato preoccupazione tra i rossoneri per la sua mancata presenza in campo con la Bosnia contro la Francia nella sfida di due giorni fa. La situazione del centrocampista è stata monitorata e ora sono arrivate le risposte attese dal Milan.

Tuttosport rivela che Krunic si è infortunato al polpaccio durante il riscaldamento del match. L’allarme per il calciatore è prontamente rientrato poco dopo la partita e sarà a disposizione già domani per l’amichevole contro il Kuwait. Nessun problema quindi per i rossoneri in vista della ripartenza del campionato.