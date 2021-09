La lista dei 21 convocati per Liverpool-Milan!

Il Milan negli ultimi minuti ha diramato la lista dei 21 giocatori convocati per Liverpool-Milan a disposizione di Mister Pioli. Sospiro di sollievo per Tonali che era in dubbio, mentre è confermata l’assenza di Ibrahimovic.

Ecco la lista completa:

PORTIERI: Jungdal, Maignan, Tatarusanu.

DIFENSORI: Ballo-Tourè, Calabria, Florenzi, Gabbia, Theo Hernàndez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Diaz, Kessiè, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Giroud, Leao, Maldini, Rebic.