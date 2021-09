La probabile formazione: Maignan e Florenzi provano a stringere i denti

Stando alle ultime notizie, Pioli sembra non aver ancora sciolto tutti i dubbi riguardanti l’undici titolare che scenderà in campo questa sera.

L’allenatore rossonero deve fare i conti con le tante assenze e gli acciacchi di Maignan e Florenzi che li terranno in forse fino all’ultimo minuto.

Salvo imprevisti la formazione titolare del Milan dovrebbe essere composta da: Maignan in porta (con Tatarusanu pronto a sostituirlo in caso di dolore), Florenzi e Theo Hernandez terzini, ma con la possibilità di vedere Tomori spostato sull’out di destra (in base alla condizione del numero 25) e infine, completa il quadro difensivo, il capitano Romagnoli.



Centrocampo e attacco invece sono confermati, Pioli infatti farà affidamento sugli uomini che hanno giocato contro il Liverpool: in mezzo la coppia Tonali-Kessié, mentre il tridente offensivo sarà composto da Leao, Saelemaekers e Rebic, con alle spalle Brahim Diaz.