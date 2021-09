La probabile formazione per il big match contro la Lazio

Il Milan domenica alle 18:00 affronterà la Lazio di Sarri. Per Pioli arrivano buone notizie e recupera due infortunati. Ibrahimovic e Kessie saranno a disposizione per il big match.

Ibrahimovic non entra in campo dalla partita contro la Juventus dello scorso anno. L’operazione al ginocchio subita durante l’estate lo hanno tenuto fuori, ma lo svedese vuole tornare e fare la differenza. I medici sconsigliano il suo ingresso dal ‘1 minuto, ma sarà Zlatan a decidere quando entrare in campo. Il rientro di Ibra è provvidenziale per l’attacco di Pioli, che con la positività al Covid di Olivier Giroud si era ritrovato scoperto.

Per Kessie la situazione è diversa. Il centrocampista aveva subito una lesione muscolare che lo ha tenuto fuori per le prime due partite di campionato. Franck è pronto a scendere in campo e dare il massimo per potare i tre punti a casa.

Kjaer, Theo e Tonali, rientrati in tempo dalle nazionali, sono già a disposizione di Pioli. Possibile l’utilizzo di Florenzi sulla fascia.

La formazione

Come riporta Gianluca Di Marzio, il Milan può puntare a giocare con un 4-2-3-1 per sfruttare al maglio i suoi giocatori e non sentire l’assenza degli infortunati.

MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Florenzi, Brahim Diaz, R. Leao; Rebic.