L’accoglienza speciale ricevuta da Pioli prima di Milan-Atletico Madrid

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Milan-Atletico Madrid. I rossoneri tornano a giocare in Champions League nel proprio stadio, e lo faranno davanti a circa 40.000 tifosi i quali stanno facendo sentire sin da subito il loro calore e supporto nei confronti della squadra.

Nello specifico c’è stato un saluto speciale per Stefano Pioli, che è stato accolto con il solito coro “Pioli is on fire“, che accompagna lui e i suoi giocatori da oltre un anno. Il tecnico rossonero ha ricambiato il gesto salutando ed applaudendo.