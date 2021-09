L’analisi di Sconcerti: “Non è un danno perdere a Liverpool, poi però ecco cosa devi fare”

Mario Sconcerti ha analizzato la prestazione del Milan in Champions League. Ai microfoni di Calciomercato.com, queste sono state le sue dichiarazioni:

“Quello che si voleva misurare la prima sera, era la capacità di stare in Champions. Il Milan mancava da molti anni. Di altri giudizi non bisogna fidarsi, altrimenti si cade nell’eterna sensazione che il futuro sia uguale all’ultimo presente visto. Non è così”.

“Non è un grande danno perdere di misura a Liverpool se poi batti l’Atletico in casa. E’ questa la relatività del risultato. Il problema del Milan non è se sia un’ottima squadra, è se sia all’altezza di grandi avversari subito“.