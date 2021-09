L’asso nella manico di Pioli: l’attaccante è pronto a stupire

Finita la sosta, il Milan dovrà affrontare sfide non semplici. Infatti, in campionato tocca alla Lazio di Sarri sfidare i rossoneri che poi voleranno a Londra, ad Anfield per l’esattezza dove ad aspettarli ci sarà il Liverpool.

Per sfide di questa difficoltà Pioli dovrà ottenere il massimo dai propri giocatori, anche da chi giocherà di meno. Visto che, con Giroud positivo al Covid e Ibrahimovic ancora non al pieno della forma, l’attacco rossonero non è messo benissimo Pioli è pronto a usare il suo asso nella manica: Pietro Pellegri.

L’ex Monaco sta sfruttando la sosta delle nazionali per allenarsi e rimettersi in sesto. Come riportato da TuttoSport, non sarà lui il titolare in queste complicate sfide ma sicuramente darà una mano alla squadra a gara in corso. Chissà, se il suo aiuto potrà essere decisivo.