Lazzari out contro il Milan? Ecco cosa filtra da Formello

Dopo l’infortunio rimediato da Manuel Lazzari in Lazio-Venezia, che lo ha costretto a saltare le partite con la Nazionale di Roberto Mancini, il terzino biancoceleste potrebbe non esserci anche per la terza giornata di campionato contro il Milan.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, i primi esami hanno riscontrato un’elongazione al muscolo e nei prossimi giorni ci saranno altri accertamenti. Se, dopo quest’ultimi, la lesione sarà confermata, la sua presenza contro i rossoneri sarà molto difficile.