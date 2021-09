Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sembrano essere migliorate le condizioni di salute di Olivier Giroud. L’attaccante francese si è lasciato alle spalle il dolore alla schiena, ma non ha ancora ritrovato la condizione migliore.

Dunque, per la partita di questa sera, contro il Venezia, il numero 9 rossonero non sarà a disposizione, ma punta a rientrare per la sfida di sabato contro lo Spezia.