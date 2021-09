Daniel Maldini, parla l’ex allenatore: “Può ripercorrere le orme di Cesare e Paolo”

Walter de Vecchi è l’attuale Coordinatore Tecnico dell’attività agonistica del settore giovanile del Milan, ma in passato è stato anche l’allenatore di Daniel Maldini. Ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha rilasciato un’intervista dove parla anche del giovane calciatore rossonero.

Le sue parole:

“Ricordo benissimo il primo, primissimo Daniel. L’ho allenato per due stagioni, dai 12 ai 14 anni. Era un ragazzo molto piccolo fisicamente, che già a quell’epoca spiccava però per mezzi tecnici davvero impressionanti.

Daniel Maldini è sempre stato un calciatore di qualità, uno di quelli che dà del ‘tu’ al pallone, si merita una grande carriera.

Posso dirvi che Daniel ha sicuramente tutte le carte in regola, sia fisicamente sia tecnicamente, per ripercorrere le orme di Cesare e di Paolo e diventare un calciatore importante per il Milan.

Dovrà essere bravo a trovare spazi, stimoli e concretezza, partita dopo partita. Tutto questo sarà più facile se seguirà gli insegnamenti del maestro Pioli”.