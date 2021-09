Luca Bernardo, candidato sindaco, è certo: “Il nuovo stadio si farà”

Come riportato dal Corriere della Sera, il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo, ha presentato il suo programma elettorale intitolato “Milano insieme si cura”. Un programma lungo 75 pagine che tocca tanti temi. Quello che più sta a cuore ai tifosi e alla due società, Milan e Inter, è l’argomento nuovo stadio.

Il Dott. Bernardo è deciso sull’argomento: “L’impegno della nostra amministrazione sarà quello di approvare immediatamente il progetto presentato da Milan e Inter (interamente finanziato dai due club per un investimento stimato di 1 miliardo e 200 milioni)”.

Anche sul futuro del Meazza sembra avere le idee chiare: “No alla demolizione del vecchio Meazza, uno dei simboli indiscussi della nostra città”. E poi aggiunge: “Si lavorerà per recuperalo valorizzandone al massimo le potenzialità e consentendone un efficiente uso per 365 giorni all’anno quale luogo per manifestazioni sportive, musicali e grandi eventi“.