Maldini: “Gol? Devo ancora realizzare, emozione fortissima. Mio padre è esigente ma mi aiuta sempre”

Oggi al Picco di La Spezia si è fatta la storia. Protagonista assoluto Daniel Maldini, che ha firmato il gol del momentaneo 1-0 rossonero alla prima da titolare con il Milan. Proprio il classe 2001, figlio di Paolo, è intervenuto a DAZN nel postpartita:

“L’emozione per il gol è stata fortissima, devo ancora realizzare ma sono felicissimo per i tre punti. Pioli mi stimola molto e mi dà sempre molti consigli in campo: mi ha detto ieri che sarei stato titolare. Ero tranquillo ma anche un po’ emozionato per l’esordio, i miei compagni mi hanno aiutato. Mio padre è molto esigente con me, ma mi aiuta tanto: è mio papà. Devo ancora riuscire a leggere bene i momenti della partita, ma anche il mio fisico mi aiuterà“.