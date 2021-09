Messias in dubbio: debutto rimandato? Le ultimissime verso Milan-Lazio

A pochi giorni da Milan-Lazio, Stefano Pioli deve fare i conti con qualche assenza: probabilmente, su tutti, quella del nuovo acquisto Messias.

Pessima notizia per i tifosi del Milan. Infatti il brasiliano non è ancora pronto per il debutto a San Siro con la maglia rossonera in Serie A.

Secondo la Gazzetta dello Sport l’ex ala del Crotone ieri ha svolto lavoro personalizzato, senza allenarsi col gruppo.

La sua presenza contro la Lazio di Sarri, oggi più che mai, è fortemente in dubbio. Dunque debutto rimandato per Junior Messias che scalpita per tornare in campo.

Pioli però recupera Ibra e Kessiè, mentre si aspetta ancora un tampone negativo per Olivier Giroud. Insomma, giorni importanti in vista del big match di domenica.