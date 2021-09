Messias oggetto misterioso ma il ritorno in campo è vicino

Junior Messias è stato l’ultimo colpo del Milan nel calciomercato estivo per cercare di completare una rosa già all’altezza delle prime posizioni in campionato. Il trequartista è però ancora ai box per una forma fisica precaria e sembra un oggetto misterioso.

Tuttosport fa il punto sulla situazione. La volontà del calciatore di mettersi a disposizione della squadra è la stessa dell’inizio della sua avventura a Milano e ormai Messias sembra del tutto ristabilito da una preparazione non adatta ai rossoneri.

Il calciatore sarà disponibile per l’Atalanta e potrà essere schierato in campo a partita in corso da Pioli. Un rinforzo di ottobre, per così dire.