Messias in conferenza: “Il mio sogno? Vincere lo scudetto e la Champions”

Alle 13.45 il nuovo acquisto rossonero Messias interverrà in conferenza stampa. Il brasiliano si presenterà, alla stampa e ai tifosi per la sua avventura al Milan.

SpazioMilan, come di consueto, ne propone la diretta testuale.

“Arrivare a Milanello e trovare allenatore e giocatori importanti sono emozioni che si provano poche volte, sono contento di essere qua, mi ha fatto piacere indossare questa maglia”.

“Essere al Milan è motivo di orgoglio e soddisfazione, sono stati pagati i sacrifici del passato. Ogni giovane vorrebbe giocare qui. Contento di indossare una maglia con una storia impressionante”.

“Ho già parlato con il mister, mi metto a disposizione. Nasco come esterno d’attacco ma ho giocato anche sotto la punta. Deciderà Pioli dove devo giocare“.

“Un idolo nel Milan? Difficile, Dida, Cafu, Kakà, Serginho, c’erano tanti brasiliani e non come Gattuso e Maldini. Era il Milan dei sogni quello”.

“Sono arrivato qui e devo giocare come un giocatore del Milan. Voglio dimostrare di meritarmelo”.

“Responsabilità di essere un brasiliano al Milan? No, essere brasiliano non fa la differenza. Non sento questa responsabilità, darò il mio meglio”.

“Già l’anno scorso il Milan poteva vincere lo scudetto, secondo me è molto importante. Quest’anno ci sono giocatori importanti, ci proveremo”.

“La notte della trattativa non ho dormito, ho parlato con tutti, con Maldini, con Massara. Ero veramente molto contento”.

“Le prossime 3 sfide sono difficili ma sono pronto, sono carico per scendere in campo”.

“Capisco che i tifosi aspettassero un nome importante, mi hanno dato fiducia e la ripagherò. A parlare dovrà essere il campo”.

“Ibra è un esempio per tutti, bisogna imparare da tutti. Quando guardavo la Champions uno dei miei idoli era proprio Ibrahimovic”.

Domanda SpazioMilan

“Che sogno ho qui al Milan? Il sogno è vincere lo scudetto, vincere la Champions”.

“Su di me c’era il Monza insieme ad altre squadre, ma quando c’è il Milan non c’è storia”.