Milan-Atletico, la polemica continua anche in Spagna: “Inammissibile”

Il giorno dopo Milan-Atletico Madrid continua la polemica riguardante il presunto fallo di mano di Kalulu che ha portato il gol decisivo di Suarez dal dischetto.

Un episodio che fa discutere sia in Italia che all’estero. In Spagna, infatti, ci si continua ad interrogare su come possa essere possibile che nè il direttore di gara nè, soprattutto, il VAR abbiano visto il precedente tocco con la mano da parte di Lemar.

kalulu-lemar-milan

Nel corso di una diretta Twitch, il giornalista Josè Luis Sanchez ha dichiarato: “Inammissibile che il VAR non veda la mano di Lemar”.

La sfera, infatti, è stata spinta dal braccio del francese su quello del calciatore rossonero inducendo Cakir a fischiare il penalty.