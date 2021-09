Milan-Atletico Madrid, è arrivato il sold out dopo poche ore: tutto esaurito a San Siro

Domani sera il Milan tornerà finalmente in campo in Champions League dopo sette anni di attesa, ad Anfield contro il Liverpool. I tifosi rossoneri però si preparano già per un debutto da sogno a San Siro.

Il 28 settembre, infatti, la squadra di Pioli affronterà l’Atletico Madrid in casa: proprio i Colchoneros sono stati anche gli ultimi avversari a San Siro dei rossoneri in Champions, nel lontano 2014. Stamattina alle 10.00 è stata aperta la vendita libera dei biglietti per la partita, e a distanza di pochissime ore è arrivato il sold out.

Sarà dunque un San Siro tutto esaurito per un appuntamento così importante. I tifosi hanno risposto “presente” a gran voce: hanno voglia di tornare a sognare nelle magiche notti di Champions.