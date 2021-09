Milan, avvio di campionato storico: il dato

Tre vittorie nelle prime tre partite di Serie A: i rossoneri di Pioli non potevano sperare in un avvio di stagione migliore, dopo aver battuto Sampdoria, Cagliari e Lazio.

Anche nella scorsa stagione il Milan era partito alla grande, vincendo le prime tre sfide (contro Bologna, Crotone e Spezia) proprio come quest’anno. Per la seconda stagione consecutiva, dunque, i rossoneri si trovano a punteggio pieno dopo i primi tre turni di campionato: come evidenzia Opta, non era mai accaduto nella storia del club.