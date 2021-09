Altro gol per lui: il Milan si gode il ragazzo in prestito

Un inizio di stagione da sogno: il Milan osserva le prodezze di Lorenzo Colombo.

L’attaccante classe 2002, ha iniziato alla grande questa sua nuova esperienza alla Spal.

Altro gol per lui, oggi, nella delicatissima sfida contro il Monza.

Momento positivo, quindi, per l’attaccante di proprietà del Milan: 3 gol ed 1 assist in 6 gare tra Spal e Nazionale Under 21 sono il suo bottino in quest’avvio di stagione.

I rossoneri apprezzano e sperano sempre in prestazioni del genere.