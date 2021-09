Si avvicina sempre di più la sfida tra Milan e Lazio, in programma domenica alle 18:00, valida per la terza giornata di Serie A.

Tuttosport ha ipotizzato le novità di formazione per il Milan di Stefano Pioli, il quale potrebbe già buttare in mezzo alla mischia il nuovo arrivato Junior Messias. Prima convocazione per Pellegri e Bakayoko.

A centrocampo invece, la coppia sarà composta da Sandro Tonali e Ismael Bennacer.