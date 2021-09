Secondo quanto riferito da calciomercato.com, il Milan ha già preso una decisione su Andrea Conti. Il terzino ex Atalanta, che sarebbe dovuto andare già via nella sessione di mercato estiva, andrà via a gennaio.

Il giocatore non rientra nei piani di Pioli da un po’ e il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno. La dirigenza rossonera vorrebbe guadagnare anche un minimo indennizzo per farlo partire.