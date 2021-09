Questa sera, mentre in rossoneri scenderanno in campo in Inghilterra, l’Inter di Inzaghi affronterà a San Siro il Real Madrid.

Era dal marzo 2012 che le due squadre di Milano non partecipavano alla stessa edizione di Champions League. Quell’anno i rossoneri uscirono ai quarti di finale (battuti dal Barcellona), mentre i nerazzurri furono eliminati agli ottavi dall’Olympique Marsiglia.