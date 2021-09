Il Milan fiuta il colpo a parametro zero, ma c’è anche la Roma

C’è anche il Milan su Sardar Azmoun. L’attaccante iraniano in forza allo Zenit San Pietroburgo andrà in scadenza la prossima estate e, almeno per il momento, sembra non avere alcuna intenzione di firmare il rinnovo.

Dopo anni di gol, assist e titoli in Russian League, ora la volontà del giocatore è quella di mettersi alla prova in un campionato più competitivo e dimostrare le proprie qualità.

Già sondato nelle scorse settimane, Azmoun potrebbe diventare una ghiotta occasione per il Milan. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, però, su di lui c’è anche la Roma di Mourinho.