Milan, Florenzi si ferma ancora: i dettagli sull’infortunio

Ancora brutte notizie per Stefano Pioli, Alessandro Florenzi continua infatti ad avere problemi al ginocchio sinistro.

L’ex Roma e Psg aveva saltato la trasferta di La Spezia per lo stesso problema e ora si deve di nuovo fermare.

Domani effettuerà una visita di controllo a Villa Stuart dal professor Mariani. Due le opzioni possibili: periodo di riposo per smaltire i problemi o un intervento in artoscopia, riporta gianlucadimarzio.com.

Si tratterebbe di una piccola operazione, maFlorenzi non sarà a disposizione per le prossime settimane.

L’ex Roma quindi non ci sarà per la partita di questo weekend tra i rossoneri e l’Atalanta e non partirà con la Nazionale.