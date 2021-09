Milan-Grillitsch, il retroscena sul mancato trasferimento in rossonero

Tra i giocatori che sono stati accostati al Milan nell’ultima finestra di mercato, c’è anche Florian Grillitsch dell’Hoffenheim. Il talentuoso centrocampista austriaco andrà in scadenza il prossimo anno e – per età e caratteristiche – rappresenta un profilo “alla Elliot“.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, i rossoneri si erano spinti fino ad un’offerta pari a 8 milioni di euro più 2 di eventuali bonus. Una cifra ritenuta congrua per il valore del giocatore e per la sua situazione contrattuale.

Il club tedesco non ne ha però voluto sentire parlare, continuando a chiedere almeno 15 milioni di euro per lasciarlo partire. È per questo motivo che alla fine Maldini e Massara hanno deciso di virare su Yacine Adli.