Milan-Lazio, buone notizie: Pioli recupera due titolarissimi

Manca sempre meno a Milan-Lazio. Il big match tra rossoneri e biancocelesti andrà in scena domenica 12 settembre.

Buone notizie per Pioli dall’infermeria. Infatti, nonostante la positività di Giroud al Covid, il tecnico dovrebbe ritrovare due titolarissimi.

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport infatti, Kessiè e Ibrahimovic sono sempre più vicini al ritorno in campo.

Entrambi, ieri si sono allenati in gruppo. Il centrocampista ivoriano molto probabilmente sarà titolare in mezzo al campo.

Mentre per Ibra è un discorso diverso. Sarà disponibile ma in panchina visto che non è ancora al 100%.

Dunque ottime notizie per il Milan e tutta la tifoseria rossonera: Ibra e Kessiè sono pronti a tornare in campo.