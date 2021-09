Milan-Lazio: decisa quale sarà l’accoglienza per Kessie

Domani Franck Kessie, dopo aver superato l’infortunio, esordirà nella nuova stagione da titolare. Diversi i rumors che ricorrono su una possibile fredda accoglienza o addirittura contraria per l’ivoriano in Milan-Lazio.

In base a quanto riferisce Tuttosport, dallo stadio non arriveranno fischi, salvo casi isolati in determinati settori. Così hanno deciso i gruppi della Curva Sud dei rossoneri.

Nonostante il caso dovuto alla questione rinnovo, Kessie rimane un pilastro del Milan e una sua contestazione potrebbe risultare controproducente sia per lui che per la squadra. Dovrà anzi essere supportato, in modo tale che possa esprimersi al meglio per aiutare i compagni.