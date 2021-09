Milan-Lazio: si va ancora verso il sold-out, con quasi 34mila biglietti venduti

L’entusiasmo dei sostenitori rossoneri non si ferma e, dopo l’avvincente debutto contro il Cagliari che ha visto nuovamente i tifosi riempire San Siro, c’è aria di sold out per il match di domenica contro la Lazio: a tre giorni dalla partita, che si terrà alle ore 18.00, sono infatti già circa 34 mila i biglietti venduti.

E’ tanta la voglia di poter abbracciare la squadra di Mister Pioli allo stadio, un’euforia che, con ogni probabilità, genererà un rush finale nelle prossime ore per ottenere i posti ancora disponibili. Senza però dimenticare che andranno rispettate tutte le regole sanitarie e di distanziamento sociale.

Maglia celebrativa dedicata ai tifosi “Di nuovo insieme” all’asta per Fondazione Milan

Nel frattempo è all’asta la maglia che celebra proprio il ritorno dei tifosi rossoneri allo stadio: la speciale casacca con la scritta “Di Nuovo Insieme, Welcome Back”, dedicata ai sostenitori, è stata utilizzata in occasione del match contro il Cagliari del 29 agosto, partita terminata 4-1 per i Rossoneri.

Un totale di 22 magliette, ognuna autografata dal giocatore che la indossava, sono all’asta per sostenere il progetto “Sport for Change | From Milan to the World”, l’iniziativa ideata da Fondazione Milan e AC Milan in partnership con PUMA che darà la possibilità ai tifosi milanisti di tutto il mondo di votare per sostenere uno dei sei progetti socioeducativi proposti, sviluppati al fianco di organizzazioni no profit locali e internazionali in altrettante città.

“San Siro per tutti” #RespAct

Continua anche domenica l’iniziativa “San Siro per tutti”, il programma di accessibilità gratuita allo stadio per i tifosi disabili e di fruizione del servizio di audiodescrizione per non vedenti e ipovedenti. Un progetto che rientra nel più ampio manifesto programmatico del Club, “RespAct”, che tra i suoi pilastri promuove un percorso di inclusione, con l’obiettivo di permettere a tutti i tifosi rossoneri di godere dell’emozione unica e immersiva di San Siro.

Casa Milan pronto a riaccogliere i tifosi: Museo, Milan Store e Casa Milan Bistrot

Anche Casa Milan, da sempre meta di visita nel match-day prima della pandemia, è pronta ad accogliere in sicurezza i tifosi, con anche promozioni e iniziative speciali dedicate. A partire dal Museo Mondo Milan: un viaggio esperienziale unico nella leggendaria storia del Club, un percorso interattivo tra rari cimeli e moderne tecnologie, per tutti i tifosi rossoneri e gli appassionati sportivi nel mondo. Il Museo è inserito nel moderno headquarter del Club che ospita il Milan Store, dove sarà possibile acquistare tutti i prodotti ufficiali e le nuove collezioni 21/22 AC Milan, e Casa Milan Bistrot, il progetto all’insegna del gusto e del benessere nato in collaborazione con il partner Segafredo Zanetti.

Promozioni e iniziative attive: per coloro che acquistano un biglietto per le partite casalinghe del Milan, l’ingresso del Museo sarà scontato (10 euro anziché 15), il lunch al bistrot proposto al prezzo speciale di 12€, e per chi acquista una maglia allo store la mascherina è in omaggio.