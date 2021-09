Milan, le condizioni di Maignan e Ibrahimovic

Dopo la sconfitta di Anfield contro il Liverpool, la formazione di ieri sera ha effettuato questa mattina un lavoro di scarico.

Problema risolto per Mike Maignan che ieri, in uno scontro di gioco con il suo compagno Theo Hernandez, aveva riscontrato un fastidio al ginocchio. Ci sarà contro la Juve.

Ad essere, invece, in dubbio per la gara di domenica contro i bianconeri è Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese oggi ha svolto un lavoro personalizzato in attesa di smaltire del tutto il fastidio al tendine d’Achille. A riportarlo è calciomercato.com.