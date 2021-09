Il Milan rende pubblica la lista Champions: fuori tre giocatori

Il Milan è pronto a tornare in Champions League. E lo farà dalla porta principale sette anni dopo l’eliminazione agli ottavi contro l’Atlético Madrid del Cholo Simeone. Quella stessa squadra con cui ci si incontrerà per due volte del girone B della massima competizione europea.

Prima di passare all’azione, però, era necessario svelare la rosa dei giocatori schierabili in questa competizione. Pioli ne ha scelti 25, lasciandone fuori solo tre: Conti e Castillejo, fuori dal progetto tecnico rossonero, e Pellegri, che tornerà più utile nelle rotazioni in campionato e in Coppa Italia.

Ecco la lista intera:

PORTIERI – Maignan, Tătărușanu, Plizzari.

DIFENSORI – Kjær, Calabria, Ballo-Touré, Romagnoli, Hernández, Kalulu, Tomori, Florenzi, Gabbia.

CENTROCAMPISTI – Bakayoko, Bennacer, Tonali, Díaz, Krunić, Saelemaekers, Kessié, Messias.

ATTACCANTI – Ibrahimović, Giroud, Rebic, Leão, Maldini.