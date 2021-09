Milan scippato: la lezione dei rossoneri a Simeone

Questa mattina le prime pagine dei quotidiani sportivi principali sono, ovviamente, dedicate all’immeritata sconfitta dei rossoneri. La Gazzetta dello Sport, ad esempio, si sofferma sugli errori arbitrali che hanno penalizzato il Milan e titola “Milan Scippato. Costano care le sviste di Çakir e del Var”.



“Dominato l’Atletico, segna Leao ed entra in scena l’arbitro. La lezione del Milan al Cholo” scrive la rosea, sottolineando la grande prestazione che ha visto protagonisti i rossoneri, costretti a giocare in 10 dal 30’ minuto per l’espulsione (dubbia) di Kessié. Un Milan capace di soffrire e stringere i denti, nonostante le penalizzazione, beffato all’ultimo momento da un rigore inesistente.