Milan TV – Shevchenko: “Sarà difficile ma il Milan lotterà per vincere. Forza Milan”

L’ex stella rossonera Andry Shevchenko, ha parlato ai microfoni di Milan TV del “suo” Milan pronto a debuttare in Champions: “Giustamente è un girone difficile ma anche per le altre squadre. Penso che il Milan potrà lottare per vincere questo girone ma non succederà niente se il Milan dovesse uscire. E’ un girone equilibrato e da questo girone i giocatori potranno crescere e imparare molto”

Il suo legame con il Milan: “Questa maglia e questo stadio e questi tifosi sono dentro al mio cuore”.

E poi infine il suo personale saluto al popolo rossonero: “Forza Milan per sempre”.