Milan-Venezia, Pioli rivoluziona la difesa

Vigilia importante in casa Milan in vista del match casalingo contro il Venezia. Molte scelte obbligate per Stefano Pioli, costretto ad un turnover limitato a causa delle tante assenze per infortunio.

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano per Sky Sport, tra i pochi titolarissimi a cui verrà concesso un po’ di riposo, ci sarà anche Fikayo Tomori. Il difensore, infatti, finora ha disputato per intero tutte le partite ufficiali della nuova stagione.

A prendere il posto del centrale inglese sarà Matteo Gabbia, la cui ultima presenza ufficiale in rossonero risale al 10 Aprile di quest’anno, nel match vinto in trasferta per tre a uno contro il Parma.

La probabile formazione (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Theo; Tonali, Bennacer; Florenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic