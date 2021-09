Obiettivo “insospettabile” per il Milan per il centrocampo

La sessione estiva di calciomercato si è appena conclusa con piena soddisfazione per il Milan, che ha colmato tutte le problematiche della scorsa stagione e quelle aperte dagli addii a zero di Donnarumma e Calhanoglu. Tuttavia a giochi fermi c’è la possibilità di scoprire qualcosa in più su ciò che non è stato e poteva essere.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com infatti i rossoneri avevano messo nel mirino Khvicha Kvaratskhelia, esterno georgiano di venti anni del Rubin Kazan. In realtà una trattativa non è mai stata iniziata siccome la prima richiesta non è stata ritenuta consona al valore del calciatore: 20 milioni di euro.

La questione dimostra l’attenzione di Maldini e Massara per i vari nuovi talenti a spasso per l’Europa (Kvartskhelia ha venti anni) ma anche per il bilancio, vera bussola del calciomercato rossonero.