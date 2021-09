Offerto un attaccante dell’Arsenal al Milan: i dettagli

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, pare che al Milan sia stato proposto Alexandre Lacazette, attaccante dell’Arsenal, di origini francesi. I dirigenti rossoneri stanno osservando diversi giocatori perché, nonostante l’ottimo inizio di campionato, il reparto offensivo ha dimostrato di essere il più fragile dal punto di vista degli infortuni (Ibrahimovic e Giroud devono fare i conti con l’età).

Alexandre Lacazette Arsenal

Lacazette, in scadenza di contratto col club inglese, potrebbe essere un profilo interessante per i rossoneri: egli ha esperienza e qualità. C’è però un problema non indifferente e riguarda il suo ingaggio: l’attaccante francese percepisce 9 milioni di euro all’anno.