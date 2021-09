Parla l’ex arbitro: “Rosso a Kessié eccessivo”

L’ex arbitro Virginia Robatto ha parlato ai microfoni di OCW Sport, su Twitch, della direzione di gara di Cakir durante il match di Champions League tra Milan e Atletico Madrid. Le sue parole:

“Sinceramente io non avrei dato nemmeno il secondo giallo, e conseguente rosso, a Kessié. Si tratta di un intervento al limite ma guardando la direzione generale della gara non era da secondo giallo”

“Cakir è stato influenzato dal doppio fallo nel giro di pochi minuti, cosa che non ha aiutato. Non dimentichiamoci che in campo europeo fino a qualche anno fa si cercava di far giocare di più, lasciando correre”

“Sul rigore pochi dubbi: decisione sbagliata anche dal VAR che non ha aiutato Cakir”