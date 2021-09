Pedro non teme il Milan: “Ho sempre voglia di vincere”

L’attaccante della Lazio, Pedro, è pronto a scendere in campo domenica pomeriggio a San Siro per il big match contro il Milan. Ai microfoni di Lazio Style Radio ha elogiato il lavoro di Maurizio Sarri, già suo allenatore ai tempi del Chelsea: “Sarri? Capire il suo gioco all’inizio non è semplice, ma se la squadra lo segue si possono fare ottime cose come i nove gol nelle prime due partite. Lavoro per vincere e conquistare trofei, è questo l’obiettivo finale per cui lavoriamo tutti i giorni”.

Parlando del Milan, Pedro non sembra temere più di tanto la squadra di Pioli: “Ho sempre voglia di vincere e provare cose mai fatte. Domenica sarà una partita difficile. Il Milan è molto aggressivo con grandi giocatori. Per noi sarà una buona opportunità per mettere in mostra delle buone cose”.