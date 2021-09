Piace il centrocampista del Real Betis

Reduce da un buon pareggio in casa della Juventus e da un inizio di stagione niente male, il Milan non perde di vista il calciomercato.

Il pensiero principale riguarda la situazione rinnovo di Kessié, nei prossimi giorni dovrebbe esserci una svolta.

La possibilità, però, che il Milan perda il calciatore a parametro zero nella prossima stagione è sempre dietro l’angolo. Proprio per questo, Maldini e Massara non vorrebbero farsi cogliere impreparati nel caso in cui l’ivoriano decidesse di liberarsi dai rossoneri.

Infatti, secondo quanto riferito da Estadio Deportivo il Milan sarebbe finito sulle tracce di William Carvalho.

Dalla Spagna sostengono che i rossoneri possano prenderlo già nel calciomercato invernale. Questo perché, con l’infortunio di Tiémoué Bakayoko e la partenza per la Coppa d’Africa dello stesso Kessié e di Ismaël Bennacer, ci sarebbe bisogno di un rinforzo utile, in mediana.

Il Betis chiederebbe 15 milioni di euro per cedere il centrocampista ma il Milan, sempre secondo Estadio Deportivo, pensa al prestito con diritto di riscatto.

L’ingaggio non sarebbe di certo un problema: William Carvalho, prende 2,5 milioni a stagione e il Diavolo potrebbe permettersi questa cifra.