Pioli: “Domani Ibra e Giroud indisponibili, Pellegri è pronto”

Buongiorno cari lettori di SpazioMilan, oggi seguiremo insieme a partire dalle 13:45 la conferenza stampa del mister Stefano Pioli alla vigilia del big match Juventus-Milan.

Incontra per la prima volta la Juve di Allegri, le chiedo se si aspettava una partenza così lenta della Juve?

“Mi fa piacere ritrovare Max che per me è una persona intelligente, hanno cominciato con più difficoltà di altri e noi non siamo assolutamente favoriti. La partita sarà equilibrata e chi giocherà meglio avrà più possibilità di vincere.”

Le condizioni di Calabria, Ibra e Giroud?

“Ibra vorrebbe essere Superman ma non ci riesce, la sua condizione non è migliorata. Anche Giroud non è disponibile a causa di una lombalgia nel post Liverpool ma avremo tutte le carte per fare una grande partita.”

Possiamo dire che Maignan ha scacciato il fantasma di Gigio?

“Non abbiamo nessun fantasma, sappiamo cosa ha dato Gigio per questa squadra. Maignan è sempre pronto, incisivo nella comunicazione. Ha un grande pregio: è molto curioso e sicuramente abbiamo un portiere forte.”

In Italia possono bastare i “10 minuti” di Liverpool?

“Assolutamente no. A quei livelli anche i piccoli dettagli fanno la differenza, se vogliamo competere nel campionato italiano dobbiamo essere sempre attenti.”

Quando arriverà il momento di Pellegri e Messias?

“Messias purtroppo non è ancora pronto, Pellegri invece sta bene e domani potrebbe avere la possibilità di fare il suo esordio, ha delle caratteristiche importanti.”

Il Gap con la Premier?

“È una bella domanda, permettetemi di dire che quello che abbiamo visto a Liverpoll: terreno di gioco e stadio. Sicuramente si può dire che sono al top, sono ad altissimi livelli. In Premier League ci sono quattro squadre che possono vincere la Champions, il loro livello è altissimo. Noi ci stiamo provando a raggiungerli, ci vuole tempo e una crescita non solo sul campo ma anche nelle strutture.”

Quando il Milan si ribellerà in maniera ufficiale dinanzi a queste invasioni di campo di Raiola?

“Su Bakayoko sono orgoglioso di far parte di un club che lotta in prima linea contro la discriminazioni. Raiola fa il suo lavoro, io il mio. Posso essere d’accordo con Raiola che Romagnoli è un grande difensore, manderò in campo tutti quelli che sono motivati e disponibili per lottare per questa amglia, e al momento sono tutti in questa direzione”.

Ad oggi le chiedo, questo Milan è diventato davvero grande?

“Abbiamo sempre puntato tanto sul nostro lavoro e sul nostro equilibrio, non siamo usciti da Anfield soddisfatti. Abbiamo analizzato la nostra prestazione e abbiamo visto che in certe situazioni potevamo fare meglio. Pensiamo di essere un gruppo forte, le mie parole servono poco perché sarà il campo a dare il risultato.”

Come ha reagito il gruppo dopo il Liverpool?

“Il gruppo pensa a fare una buona prestazione domani, siamo primi in classifica e vogliamo continuare a fare bene. Dovremo prendere delle buone posizioni a centrocampo, che sono quelle che sono mancate a Liverpool”

